Тарасова (Данчук) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1937
Отец: Данчук Дмитрий Васильевич
Мать: Данчук Агафия Семеновна
Бракосочетание
25.05.1956
Рождение ребёнка
23.04.1957
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
03.06.1960
Сын: Тарасов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
25.09.1965
Дочь: Ющенко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Павлович