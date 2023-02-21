Тарасова (Данчук) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Данчук) Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1937

Отец: Данчук Дмитрий Васильевич

Мать: Данчук Агафия Семеновна

Бракосочетание
25.05.1956

Муж: Тарасов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
23.04.1957

Сын: Тарасов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Тарасов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
25.09.1965

Дочь: Ющенко Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Павлович

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