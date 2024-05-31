Смыкова (Брюханова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смыкова (Брюханова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.04.1866

Муж: Смыков Андрей Григорьевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Со стороны жениха: Захар Григорьевич Смыков, Игнатий Кондратович Смыков, Савва Ипатович Тренин, временно-обязанные крестьяне д. Грушино Со стороны невесты: Пётр Николаевич и Ион Брюхановы, крестьяне д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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