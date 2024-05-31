Смыкова (Брюханова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.04.1866
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Со стороны жениха: Захар Григорьевич Смыков, Игнатий Кондратович Смыков, Савва Ипатович Тренин, временно-обязанные крестьяне д. Грушино Со стороны невесты: Пётр Николаевич и Ион Брюхановы, крестьяне д... Показать все
Смерть
Неизвестно