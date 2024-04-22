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Стрельцов Корнелий Никитович

Место рождения

Таврическое

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Стрельцов Никита Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1862

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Стрельцова Анна Андриянова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Анна Андриянова

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Стрельцов Акил

Мать ребёнка: Стрельцова Анна Андриянова

Смерть
Неизвестно
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