Стрельцов Корнелий Никитович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Стрельцов Никита Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1862
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Стрельцова Анна Андриянова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Анна Андриянова
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Стрельцов Акил
Мать ребёнка: Стрельцова Анна Андриянова
Смерть
Неизвестно