Богатырев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев неизвестно
Мать ребёнка: Богатырева Ульяна (Уля)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Юрий
Мать ребёнка: Богатырева Ульяна (Уля)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богатырева Ульяна (Уля)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Лев
Мать ребёнка: Богатырева Ульяна (Уля)
Смерть
Неизвестно