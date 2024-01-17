Богатырев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев неизвестно

Мать ребёнка: Богатырева Ульяна (Уля)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Юрий

Мать ребёнка: Богатырева Ульяна (Уля)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Ульяна (Уля)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Лев

Мать ребёнка: Богатырева Ульяна (Уля)

Смерть
Неизвестно
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