Соколов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1975

Дата смерти

21.08.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1975

Отец: не указан

Мать: Мурзина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
14.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.2010

Сын: Соколов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.08.2021
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