Соколов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1975
Дата смерти21.08.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1975
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.2010
Сын: Соколов Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.08.2021