(Рябова) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябова) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Казаринов Василий

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шадрина (Казаринова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Казаринов Василий

Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Казаринов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Казаринов Василий

Рождение ребёнка
1903

Сын: Казаринов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Казаринов Василий

Смерть
Неизвестно

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