(Рябова) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1886
Муж: Казаринов Василий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шадрина (Казаринова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Казаринов Василий
Рождение ребёнка
19.10.1896
Сын: Казаринов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Казаринов Василий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Казаринов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Казаринов Василий
Смерть
Неизвестно