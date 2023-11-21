Сливков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сливков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сливкова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сливков Петро

Мать ребёнка: Сливкова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Екатерина

Мать ребёнка: Сливкова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сливкова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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