Сливков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сливков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сливкова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сливков Петро
Мать ребёнка: Сливкова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Екатерина
Мать ребёнка: Сливкова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сливкова Евдокия
Смерть
Неизвестно