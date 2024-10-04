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Михайлов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

04.03.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Иванова) Евдокия Сысоевна

Место жительства
Неизвестно
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.08.1884

Дочь: Подрезова (Михайлова) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Михайлова (Иванова) Евдокия Сысоевна

Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Смерть
04.03.1924
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область

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