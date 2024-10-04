Михайлов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти04.03.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1884
Дочь: Подрезова (Михайлова) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова (Иванова) Евдокия Сысоевна
Смерть
04.03.1924