Кожаева (Колесникова) Федосья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти07.10.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Колесников Тихон Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1911
Сын: Кожаев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Кожаев Николай Моисееви
Верхний Курмей, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1963
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан