Кожаева (Колесникова) Федосья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожаева (Колесникова) Федосья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

07.10.1963

Пол

Женский

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Не указана

Муж

С 1891 по 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Колесников Тихон Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1911

Сын: Кожаев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Кожаев Николай Моисееви

Верхний Курмей, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожаев Николай Моисееви

Смерть
07.10.1963
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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