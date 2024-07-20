Некрашевич Александр Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрашевич Корней Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нкрашевич ? Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1944
Сын: Некрашевич Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно