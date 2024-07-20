Некрашевич Александр Корнеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрашевич Александр Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрашевич Корней Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нкрашевич ? Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1944

Сын: Некрашевич Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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