(Ляхманова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляхманов Василий
Мать: Ляхманова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полменников Василий Иванович
Отец ребёнка: Полменников Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полменникова) Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Полменников Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полменникова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Полменников Иван Иванович