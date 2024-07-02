(Ляхманова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ляхманова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляхманов Василий

Мать: Ляхманова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полменников Василий Иванович

Отец ребёнка: Полменников Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полменникова) Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Полменников Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полменникова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Полменников Иван Иванович

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