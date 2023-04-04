Кладовщикова (Лапшина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кладовщиков Михаил Павлович
Отец ребёнка: Кладовщиков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кладовщиков Павел
Ухтанга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно