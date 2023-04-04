Кладовщикова (Лапшина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кладовщикова (Лапшина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кладовщиков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кладовщиков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кладовщиков Павел

Ухтанга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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