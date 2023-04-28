Казакова Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Иван Алексеевич

Симкино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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