Куликова Галина Евгеньевна
Место рожденияг. Свердловск, Свердловской обл.
Дата рождения07.07.1984
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1984
Отец: скрыто настройками приватности
г. Свердловск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
12.10.2011
Сын: Пеунков Георгий Кириллович
Отец ребёнка: Пеунков Кирилл Юрьевич
Рождение ребёнка
14.02.2013
Дочь: Пеункова Вероника Кирилловна
Отец ребёнка: Пеунков Кирилл Юрьевич
г. Екатеринбург, Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно