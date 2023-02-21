Куликова Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Галина Евгеньевна

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Место рождения

г. Свердловск, Свердловской обл.

Дата рождения

07.07.1984

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1962 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мякишева Елена Степановна

г. Свердловск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
12.10.2011

Сын: Пеунков Георгий Кириллович

Отец ребёнка: Пеунков Кирилл Юрьевич

Рождение ребёнка
14.02.2013

Дочь: Пеункова Вероника Кирилловна

Отец ребёнка: Пеунков Кирилл Юрьевич

г. Екатеринбург, Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеунков Кирилл Юрьевич

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