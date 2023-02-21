Мовкаленко Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Порфирий

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Место рождения

Монастырка, Шегарский район, Тоская обл.

Дата рождения

04.?.1908

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.?.1908

Отец: Мовкаленко Роман

Мать: Мовкаленко Дарья

Монастырка, Шегарский район, Тоская обл.
Бракосочетание
1930

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шапорева Галина

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мовкаленко Пётр

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
26.10.1942

Сын: Мовкаленко Борис

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
1975
г.Стрежевой, Томская обл.
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