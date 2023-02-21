Мовкаленко Порфирий
Место рожденияМонастырка, Шегарский район, Тоская обл.
Дата рождения04.?.1908
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.?.1908
Отец: Мовкаленко Роман
Мать: Мовкаленко Дарья
Монастырка, Шегарский район, Тоская обл.
Бракосочетание
1930
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шапорева Галина
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мовкаленко Пётр
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
26.10.1942
Сын: Мовкаленко Борис
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1975
г.Стрежевой, Томская обл.