Федоров Руслан Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.2021
Сын: Федоров Михаил Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.2022
Сын: Федоров Алексей Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности