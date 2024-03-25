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Бакланов Осип Алексеевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.09.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1830

Отец: Бакланов Алексей

Мать: Бакланова (--) Домна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова -- Мария Захаровна

Рождение ребёнка
01.03.1859

Дочь: Бакланова Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Бакланова -- Мария Захаровна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
30.03.1861

Дочь: Бакланова Мария Осиповна

Мать ребёнка: Бакланова -- Мария Захаровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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