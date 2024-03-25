Бакланов Осип Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1830
Отец: Бакланов Алексей
Мать: Бакланова (--) Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1859
Дочь: Бакланова Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Бакланова -- Мария Захаровна
Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
30.03.1861
Дочь: Бакланова Мария Осиповна
Мать ребёнка: Бакланова -- Мария Захаровна
Смерть
Неизвестно