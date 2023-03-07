Лавров Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1930
Мать ребёнка: Лаврова ?
Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Лаврова ?
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лаврова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Константин Павлович
Мать ребёнка: Лаврова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврова ?
Смерть
Неизвестно