Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Феила Федорова

Отец ребёнка: Федор Алексеев

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Федор Алексеев

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Федор Алексеев

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Алексеев

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1795
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