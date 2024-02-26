Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Феила Федорова
Отец ребёнка: Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Федор Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Алексеев
Смерть
После 1795