Ларионова Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения01.06.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1961
Рождение ребёнка
06.09.1993
Дочь: Аввакумова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Аввакумов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
13.10.1996
Сын: Аввакумов Аркадий Алексеевич
Отец ребёнка: Аввакумов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
13.01.?
Дочь: Ларионова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
13.01.?
Дочь: Андронова Ольга Александровна