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Ларионова Наталья Александровна

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Место рождения

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1993

Дочь: Аввакумова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Аввакумов Алексей Александрович

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.10.1996

Сын: Аввакумов Аркадий Алексеевич

Отец ребёнка: Аввакумов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
13.01.?

Дочь: Ларионова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.01.?

Дочь: Андронова Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
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