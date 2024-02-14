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(Свечникова) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Свечников Александр Михайлович

Мать: Свечникова Юлия Ивановна

Бракосочетание
10.05.1896

Муж: Фон Розен Фёдор Фридрихович

Kazan, gorod Kazan\', Tatarstan, Russia
Супруг(-а): Елена Александровна бар. Розен (Свечникова)
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Угрюмова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Фон Розен Фёдор Фридрихович

Kazan, Gorod Kazan\', Republic of Tatarstan, Russia
Рождение ребёнка
1898

Сын: Федор Федорович

Отец ребёнка: Фон Розен Фёдор Фридрихович

Ишим
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Бар. Розен Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фон Розен Фёдор Фридрихович

Bauska, Bauskas pilsēta, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
дочь мирового судьи
Смерть
1942
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