(Свечникова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
10.05.1896
Kazan, gorod Kazan\', Tatarstan, Russia
Супруг(-а): Елена Александровна бар. Розен (Свечникова)
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Угрюмова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Фон Розен Фёдор Фридрихович
Kazan, Gorod Kazan\', Republic of Tatarstan, Russia
Рождение ребёнка
1898
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Фон Розен Фёдор Фридрихович
Ишим
Рождение ребёнка
01.11.1902
Сын: Бар. Розен Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Фон Розен Фёдор Фридрихович
Bauska, Bauskas pilsēta, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
дочь мирового судьи
Смерть
1942