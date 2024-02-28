Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колосов Тимофей Васильевич

Мать: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботвин Иван

Рождение ребёнка
1947

Сын: Ботвин Олег (Альберт) Иванович

Отец ребёнка: Ботвин Иван

Рождение ребёнка
25.03.1957

Дочь: Алексеева (Ботвина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ботвин Иван

Смерть
Неизвестно

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