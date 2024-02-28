Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колосов Тимофей Васильевич
Мать: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ботвин Иван
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ботвин Олег (Альберт) Иванович
Отец ребёнка: Ботвин Иван
Рождение ребёнка
25.03.1957
Дочь: Алексеева (Ботвина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ботвин Иван
Смерть
Неизвестно