Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернопятов Панкратий Сергеевич

Рождение ребёнка
05.01.1871

Сын: Чернопятов Иван Панкратьевич

Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.11.1873

Дочь: (Чернопятова) Мария Панкратьевна

Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.04.1875

Сын: Чернопятов Иван Панкратьевич

Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич

Рождение ребёнка
22.01.1877

Сын: Чернопятов Василий Панкратьевич

Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич

Рождение ребёнка
16.05.1881

Дочь: (Чернопятова) Мария Панкратьевна

Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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