Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1871
Сын: Чернопятов Иван Панкратьевич
Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.11.1873
Дочь: (Чернопятова) Мария Панкратьевна
Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.04.1875
Сын: Чернопятов Иван Панкратьевич
Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.01.1877
Сын: Чернопятов Василий Панкратьевич
Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич
Рождение ребёнка
16.05.1881
Дочь: (Чернопятова) Мария Панкратьевна
Отец ребёнка: Чернопятов Панкратий Сергеевич
Смерть
Неизвестно