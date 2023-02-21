Папуша Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папуша Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Папуша Петр

Мать: Марченко Папуша Нина Владимировна

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