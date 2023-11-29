Протасевич Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасевич Валерий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1987

Сын: Протасевич Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Протасевич (Петровская) Инэсса Витальевна

Рождение ребёнка
07.04.1993

Сын: Протасевич Семен Валерьевич

Мать ребёнка: Протасевич (Петровская) Инэсса Витальевна

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