Протасевич Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1987
Сын: Протасевич Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Протасевич (Петровская) Инэсса Витальевна
Рождение ребёнка
07.04.1993
Сын: Протасевич Семен Валерьевич
Мать ребёнка: Протасевич (Петровская) Инэсса Витальевна