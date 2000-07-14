Кузнецова (Гринченко) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Гринченко) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1936

Дата смерти

14.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936

Отец: Гринченко Александр Степанович

Мать: Гринченко Мария Васильевна

Бракосочетание
?.09.1954

Муж: Кузнецов Алексей Кузьмич

Краснодарский край, хутор Туркин
Рождение ребёнка
03.12.1955

Дочь: Вейкнис Ольга

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Кузьмич

х. Туркинский, Белоглинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1961

Сын: Кузнецов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Кузьмич

Смерть
14.07.2000
Краснодарский край, Белоглинский район, хутор Туркин
Причина смерти: Болезнь
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