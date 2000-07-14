Кузнецова (Гринченко) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1936
Дата смерти14.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936
Бракосочетание
?.09.1954
Краснодарский край, хутор Туркин
Рождение ребёнка
03.12.1955
Дочь: Вейкнис Ольга
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Кузьмич
х. Туркинский, Белоглинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1961
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Кузьмич
Смерть
14.07.2000
Краснодарский край, Белоглинский район, хутор Туркин
Причина смерти: Болезнь