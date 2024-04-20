Кисляк-Станкевич (Чеславская) Францишка Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляк-Станкевич (Чеславская) Францишка Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чеславский Матвей (Мацей)

Мать: Чеславская (Евневич) Анеля

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Рождение ребёнка
10.01.1903

Сын: Станкевич Владислав Адамович

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Рождение ребёнка
17.06.1905

Дочь: (Станкевич) Петронеля Адамовна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Рождение ребёнка
06.03.1907

Дочь: (Станкевич) Эмилия Адамовна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Рождение ребёнка
06.07.1910

Дочь: (Станкевич) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Рождение ребёнка
08.07.1910

Дочь: Мария Адамовна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Рождение ребёнка
29.11.1911

Дочь: (Станкевич) Юлия Адамовна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Рождение ребёнка
11.05.1913

Дочь: (Станкевич) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Рождение ребёнка
02.05.1914

Дочь: (Станкевич) Елена Адамовна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Рождение ребёнка
28.01.1916

Сын: Станкевич Петр Адамович

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович

Смерть
Неизвестно

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