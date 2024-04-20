Кисляк-Станкевич (Чеславская) Францишка Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1903
Сын: Станкевич Владислав Адамович
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Рождение ребёнка
17.06.1905
Дочь: (Станкевич) Петронеля Адамовна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Рождение ребёнка
06.03.1907
Дочь: (Станкевич) Эмилия Адамовна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: (Станкевич) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Рождение ребёнка
08.07.1910
Дочь: Мария Адамовна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Рождение ребёнка
29.11.1911
Дочь: (Станкевич) Юлия Адамовна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Рождение ребёнка
11.05.1913
Дочь: (Станкевич) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Рождение ребёнка
02.05.1914
Дочь: (Станкевич) Елена Адамовна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Рождение ребёнка
28.01.1916
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Адам Антонович
Смерть
Неизвестно