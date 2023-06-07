Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Анастасия Самойлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Крупичева Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Анастасия Самойлова

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Анастасия Самойлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Анастасия Самойлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Егор (Георгий) Федоров

Мать ребёнка: Анастасия Самойлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Самойлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
ткач
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869
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