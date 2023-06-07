Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Анастасия Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Крупичева Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Анастасия Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Анастасия Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Анастасия Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Анастасия Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Самойлова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
ткач
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869