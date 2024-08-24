Тушева степанида нефеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева степанида нефеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев василий ларионов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Тушев петр васильев

Отец ребёнка: Тушев василий ларионов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тушев антон васильев

Отец ребёнка: Тушев василий ларионов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Тушев павел васильев

Отец ребёнка: Тушев василий ларионов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тушев семен васильев

Отец ребёнка: Тушев василий ларионов

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