Тушева степанида нефеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тушев петр васильев
Отец ребёнка: Тушев василий ларионов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тушев антон васильев
Отец ребёнка: Тушев василий ларионов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Тушев павел васильев
Отец ребёнка: Тушев василий ларионов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тушев семен васильев
Отец ребёнка: Тушев василий ларионов