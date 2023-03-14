Зимина Зинаида Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Зинаида Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ефимия

Рождение ребёнка
14.05.1959

Дочь: Зимина Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Зимин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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