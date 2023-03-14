Зимина Зинаида Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ефимия
Рождение ребёнка
14.05.1959
Дочь: Зимина Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Зимин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно