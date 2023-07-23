Голощапов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1912

Дочь: Голощапова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Маланья

Кольцово, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Маланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голощапова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Маланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голощапова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Маланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голощапова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Маланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Маланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Маланья

Смерть
Неизвестно
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