Голощапов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1912
Дочь: Голощапова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Маланья
Кольцово, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голощапова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голощапова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голощапова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Илья Николаевич
Мать ребёнка: Маланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Маланья
Смерть
Неизвестно