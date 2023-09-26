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(Попова) Наталия
(Попова) Наталия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1920
Пол
Женский
Отец
Попов Герасим Лаврентьевич
1881 г.р.
Мать
(Попова) Дарья Герасимовна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1920
Отец:
Попов Герасим Лаврентьевич
Мать:
Дарья Герасимовна
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