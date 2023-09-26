(Попова) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1920

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1920

Отец: Попов Герасим Лаврентьевич

Мать: Дарья Герасимовна

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