Русакова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусакова Анастасия Михайловна

Русакова Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1926

Дата смерти

23.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1954

Сын: Русаков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Русаков Михаил Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1957

Дочь: Русакова Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Русаков Михаил Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1962

Дочь: Русакова Инна Михайловна

Отец ребёнка: Русаков Михаил Федорович

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Михаил Федорович

Смерть
23.01.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close