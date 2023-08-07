Русакова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1926
Дата смерти23.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1954
Сын: Русаков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Русаков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
30.05.1957
Дочь: Русакова Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Русаков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
30.05.1962
Дочь: Русакова Инна Михайловна
Отец ребёнка: Русаков Михаил Федорович
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1992