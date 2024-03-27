Зиннатбану
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замалетдинов ? Кадир ?
Мать: Бибисара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гараева) Сурия Лотфулловна
Отец ребёнка: Гараев Лотфулла Гараевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гараева) Таскира Лотфулловна
Отец ребёнка: Гараев Лотфулла Гараевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гараев Рустем Лотфуллович
Отец ребёнка: Гараев Лотфулла Гараевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1948
Смерть
Неизвестно