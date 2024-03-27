Зиннатбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннатбану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замалетдинов ? Кадир ?

Мать: Бибисара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Лотфулла Гараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Лотфулла Гараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гараева) Сурия Лотфулловна

Отец ребёнка: Гараев Лотфулла Гараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гараева) Таскира Лотфулловна

Отец ребёнка: Гараев Лотфулла Гараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гараев Рустем Лотфуллович

Отец ребёнка: Гараев Лотфулла Гараевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Лотфулла Гараевич

Рождение ребёнка
07.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Лотфулла Гараевич

Смерть
Неизвестно

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