Мочалова (Гончарова) Наталья Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти27.08.?
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
14.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мочалов Филипп Митрофанович
Рождение ребёнка
01.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мочалов Филипп Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мочалов Виктор Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.?
Причина смерти - рак желудка. Возраст - 40 лет.
Похороны
Неизвестно
с.Орехово Касторенского района Курской области