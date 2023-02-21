Мочалова (Гончарова) Наталья Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалова (Гончарова) Наталья Корнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

27.08.?

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гончаров Корней Денисович

Мать: Гончарова Евдокия Аникандровна

Рождение ребёнка
14.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Филипп Митрофанович

Заверх, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Филипп Митрофанович

Заверх, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалов Виктор Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Заверх, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалов Филипп Митрофанович

Смерть
27.08.?
Заверх, Касторенский муниципальный район, Курская область
Причина смерти - рак желудка. Возраст - 40 лет.
Похороны
Неизвестно
с.Орехово Касторенского района Курской области
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