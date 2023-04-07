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Обод Иван Корнеев
Обод Иван Корнеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.1834
Пол
Мужской
Отец
Обод Корнилий Игнатов
1808 г.р.
Мать
(Хоружко) Евдокия Иосифова
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1834
Отец:
Обод Корнилий Игнатов
Мать:
Евдокия Иосифова
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