Обод Иван Корнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обод Иван Корнеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1834

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1834

Отец: Обод Корнилий Игнатов

Мать: Евдокия Иосифова

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