Кошкина Мария/Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кошкин Алексей/Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкина Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно