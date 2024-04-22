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Кошкина Мария/Дарья Дмитриевна

Место рождения

Старая Письмянка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Письмянка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кошкин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Старая Письмянка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кошкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Старая Письмянка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кошкин Алексей/Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Старая Письмянка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкина Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Старая Письмянка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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