Заворухин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заворухин Василий
Рождение ребёнка
03.08.1936
Сын: Заворухин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Заворухина Анна Петровна
Малиновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Заворухина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заворухин Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Заворухина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно