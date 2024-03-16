Заворухин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворухин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заворухин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1936

Сын: Заворухин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Заворухина Анна Петровна

Малиновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Заворухина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заворухин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Заворухина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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