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Тамбовцев Силантий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Тамбовцев Иван Автимиров

Мать: Тамбовцева Аграфена

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Арина Силантьева

Мать ребёнка: Тамбовцева Татьяна Исаевна

Рождение ребёнка
25.04.1829

Сын: Тамбовцев Марк Силантьев

Мать ребёнка: Тамбовцева Татьяна Исаевна

Рождение ребёнка
19.07.1830

Сын: Тамбовцев Иегов Силантьевич

Мать ребёнка: Тамбовцева Татьяна Исаевна

Рождение ребёнка
13.07.1831

Дочь: Анисимова Ефросиния Силантьевна

Мать ребёнка: Тамбовцева Татьяна Исаевна

Смерть
Неизвестно
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