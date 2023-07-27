Тамбовцев Силантий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Тамбовцев Иван Автимиров
Мать: Тамбовцева Аграфена
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Арина Силантьева
Мать ребёнка: Тамбовцева Татьяна Исаевна
Рождение ребёнка
25.04.1829
Мать ребёнка: Тамбовцева Татьяна Исаевна
Рождение ребёнка
19.07.1830
Сын: Тамбовцев Иегов Силантьевич
Мать ребёнка: Тамбовцева Татьяна Исаевна
Рождение ребёнка
13.07.1831
Дочь: Анисимова Ефросиния Силантьевна
Мать ребёнка: Тамбовцева Татьяна Исаевна
Смерть
Неизвестно