(Варварина) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1875
Дата смерти01.03.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1875
Крещение
06.08.1875
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Василий Михайлович Щепетков и Евдокия Егоровна Варварина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
01.03.1877
Причина смерти: Во младенчестве