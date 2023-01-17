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(Варварина) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.08.1875

Дата смерти

01.03.1877

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1875

Отец: Варварин Григорий Григорьевич

Мать: Варварина Анастасия Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.08.1875
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Василий Михайлович Щепетков и Евдокия Егоровна Варварина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
01.03.1877
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Во младенчестве
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