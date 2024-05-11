Боргвардт (Borgwardt) Федор (Friedrich Martin Theodor)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.09.1878 ст.
Латышская церковь Христа Спасителя в Петербурге, г. Санкт-Петербург, Российская империя
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 69. Выписки из метрических книг по приходу г. Петербурга (немецко-латышская община Христа-... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1880 ст.
Сын: Боргвардт (Borgwardt) Теодор Роберт Фридрихович
Мать ребёнка: Боргвардт (Ханссон) Эмилия (Emilie Wilhelmine Alexandrine)
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 237. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.
Сын: Боргвардт (Borgwardt) Карл (Carl Michael Theodor) Федорович (Фридрихович)
Мать ребёнка: Боргвардт (Ханссон) Эмилия (Emilie Wilhelmine Alexandrine)
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 260. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все
Смерть
Неизвестно