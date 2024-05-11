Боргвардт (Borgwardt) Федор (Friedrich Martin Theodor) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Боргвардт (Borgwardt) Федор (Friedrich Martin Theodor)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.09.1878 ст.

Жена: Боргвардт (Ханссон) Эмилия (Emilie Wilhelmine Alexandrine)

Латышская церковь Христа Спасителя в Петербурге, г. Санкт-Петербург, Российская империя
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 69. Выписки из метрических книг по приходу г. Петербурга (немецко-латышская община Христа-... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1880 ст.

Сын: Боргвардт (Borgwardt) Теодор Роберт Фридрихович

Мать ребёнка: Боргвардт (Ханссон) Эмилия (Emilie Wilhelmine Alexandrine)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 237. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.

Сын: Боргвардт (Borgwardt) Карл (Carl Michael Theodor) Федорович (Фридрихович)

Мать ребёнка: Боргвардт (Ханссон) Эмилия (Emilie Wilhelmine Alexandrine)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 260. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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