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Кузнецова Мария Прохорова

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Место рождения

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

25.02.1912

Дата смерти

20.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1912

Отец: Прохоров Степан

Мать: Прохорова Евдокия Федоровна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.09.1933

Дочь: Володина Надежда Кузнецова

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Иванович

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.07.1935

Дочь: Туманова Людмила Кузнецова

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Иванович

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.05.1938

Дочь: Сергеева Галина Кузнецова

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Иванович

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
20.11.1973
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