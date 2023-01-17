Кузнецова Мария Прохорова
Место рождения
Дата рождения25.02.1912
Дата смерти20.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1912
Отец: Прохоров Степан
Рождение ребёнка
08.09.1933
Дочь: Володина Надежда Кузнецова
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1935
Дочь: Туманова Людмила Кузнецова
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1938
Дочь: Сергеева Галина Кузнецова
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Иванович
Смерть
20.11.1973