Финогина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Рябышева Фекла Васильева
Отец ребёнка: Финогин Василий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Финогин Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно