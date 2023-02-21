Финогина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогина Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Рябышева Фекла Васильева

Отец ребёнка: Финогин Василий Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Финогин Егор Васильев

Отец ребёнка: Финогин Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогин Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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