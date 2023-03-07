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Пестов Спиридон Михеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

1825 г.р.

Дети

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1843 г.р.
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1851 г.р.
1853 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пестов Михей Игнатьевич

Мать: Пестова Фекла Лаврентиева

Рождение ребёнка
1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пестов Стефан Спиридонов

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пестов Григорий Спиридонов

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Иванова

Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Спиридонова

Мать ребёнка: Пестова Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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