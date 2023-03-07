Пестов Спиридон Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пестов Михей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1839
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Пестова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пестов Григорий Спиридонов
Мать ребёнка: Пестова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Спиридонова
Мать ребёнка: Пестова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Пелагея Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно