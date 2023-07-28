Карамина Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамина Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1972 г.р.
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1979 г.р.
1982 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карамин Николай Вениаминович

Рождение ребёнка
22.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карамин Николай Вениаминович

Рождение ребёнка
10.10.1972

Сын: Карамин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Карамин Николай Вениаминович

Рождение ребёнка
06.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карамин Николай Вениаминович

Рождение ребёнка
03.11.1979

Сын: Карамин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Карамин Николай Вениаминович

Рождение ребёнка
06.06.1982

Сын: Карамин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Карамин Николай Вениаминович

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