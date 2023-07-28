Карамина Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1968
Рождение ребёнка
10.10.1972
Сын: Карамин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Карамин Николай Вениаминович
Рождение ребёнка
06.03.1978
Рождение ребёнка
03.11.1979
Сын: Карамин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Карамин Николай Вениаминович
Рождение ребёнка
06.06.1982
Сын: Карамин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Карамин Николай Вениаминович