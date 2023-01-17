Татищев Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения19.04.1686
Дата смерти15.07.1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1714
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Супруг(-а): Анна Васильевна Татищева (Андриевская)
Рождение ребёнка
1717
Сын: Татищев Евграф Васильевич
Мать ребёнка: Татищева Авдотья Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Историк
Работа или профессия
Неизвестно
Writer
Смерть
15.07.1750
Boldino, Moscow, Russia