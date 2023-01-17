Татищев Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищев Василий Никитич

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

19.04.1686

Дата смерти

15.07.1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1710 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
1714

Жена: Татищева Авдотья Васильевна

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Супруг(-а): Анна Васильевна Татищева (Андриевская)
Рождение ребёнка
1717

Сын: Татищев Евграф Васильевич

Мать ребёнка: Татищева Авдотья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Историк
Работа или профессия
Неизвестно
Writer
Смерть
15.07.1750
Boldino, Moscow, Russia
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