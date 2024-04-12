Кузенкова (Аринушкина) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузенкова (Аринушкина) Татьяна Семеновна

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948

Отец: Аринушкин Семен Тимофеевич

Мать: Аринушкина Валентина Акимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1969

Сын: Кузенков Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Кузенков Владимир Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кузенков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузенков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кузенков Владимир Петрович

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