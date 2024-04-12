Кузенкова (Аринушкина) Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения03.01.1948
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948
Рождение ребёнка
09.03.1969
Сын: Кузенков Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Кузенков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапрыкина Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Кузенков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузенков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кузенков Владимир Петрович