Поречин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Поречин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Прасковья Самсовна
Из мещан
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Коптева Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Прасковья Самсовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Поречин Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Прасковья Самсовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поречин Адриан Дмитриевич
Мать ребёнка: Прасковья Самсовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Самсовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Дмитриевна
Мать ребёнка: Прасковья Самсовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Самсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Самсовна
Смерть
Неизвестно