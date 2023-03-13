Поречин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поречин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Поречин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Самсовна

Из мещан
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Коптева Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Прасковья Самсовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Поречин Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Самсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поречин Адриан Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Самсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поречин Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Самсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Дмитриевна

Мать ребёнка: Прасковья Самсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поречин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Самсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Самсовна

Смерть
Неизвестно
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