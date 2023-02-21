Вагина Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1875
Муж: Вагин Яков Платонов
Рождение ребёнка
04.11.1881
Сын: Вагин Федор Яковлев
Отец ребёнка: Вагин Яков Платонов
Рождение ребёнка
01.05.1884
Дочь: Иванова Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Вагин Яков Платонов