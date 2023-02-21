Вагина Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагина Васса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1875

Муж: Вагин Яков Платонов

Рождение ребёнка
04.11.1881

Сын: Вагин Федор Яковлев

Отец ребёнка: Вагин Яков Платонов

Рождение ребёнка
01.05.1884

Дочь: Иванова Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Вагин Яков Платонов

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