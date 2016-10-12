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Землянкин Василий Фёдорович

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Место рождения

Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.01.1925

Дата смерти

12.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1950

Сын: Землянкин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Землянкина Мария Васильевна

Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1953

Дочь: Землянова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Землянкина Мария Васильевна

Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1960

Сын: Землянкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Землянкина Мария Васильевна

Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.10.2016
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