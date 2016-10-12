Землянкин Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения14.01.1925
Дата смерти12.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1950
Сын: Землянкин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Землянкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
04.02.1953
Дочь: Землянова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Землянкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
20.12.1960
Сын: Землянкин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Землянкина Мария Васильевна
Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.10.2016